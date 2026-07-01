Ekvador ispao sa Svetskog prvenstva, selektor odmah podneo ostavku

Politika pre 2 sata
Ekvador ispao sa Svetskog prvenstva, selektor odmah podneo ostavku

Bekasese preuzeo odgovornost za neuspeh

Selektor fudbalske reprezenacije Ekvadora Sebastijan Bekasese izjavio je danas da on i njegova ekipa nisu uspeli da naprave podvig koji su obećali i dodao da neće više biti selektor posle eliminacije od Meksika u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. „Moj ugovor je istekao. Mislim da nismo uspeli da ostvarimo podvig koji smo obećali - da ovo bude najbolje Svetsko prvenstvo za Ekvador ikada. Sada je na meni da preuzmem odgovornost, zato moram da odem. Voleo bih da
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