Francuska sa Mbapeom porazila Švedsku

Politika pre 49 minuta
Francuska sa Mbapeom porazila Švedsku

Mbape je pogodio u 45. i 74. minutu, izjednačio se sa Lionelom Mesijem na vrhu liste strelaca sa šest golova

NjUJORK – Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras ubedljivo savladala Švedsku rezultatom 3:0. Predvođeni Kilijanom Mbapeom Francuzi su mogli i do znatno ubedljivije pobede, imali su dve stative (Mbape i Olise posle spektakularnih makazica), plus je golman Šveđana Jakob Videl upisao nekoliko odličnih odbrana. Mbape je pogodio u 45. i 74. minutu, izjednačio se sa Lionelom Mesijem na vrhu liste strelaca sa
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