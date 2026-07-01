Trener Teleoptika tvrdi da ga je napao Prelić, on to negira

Pravo u centar pre 1 sat  |  Pravo u CENTAR
Trener Teleoptika tvrdi da ga je napao Prelić, on to negira

Trener fudbalera Teleoptika Marko Jovanović izjavio je danas da ne zna zašto ga je fizički napao Đorđe Prelić, koji negira da je to uradio.

Beogradsko Treće javno tužilaštvo naložilo je izuzimanje video uređaja s mesta događaja i obavljanje razgovora sa svedocima. Jovanović je rekao ranije da ne zna zašto ga je Prelić fizički napao, da očekuje brzu reakciju državnih organa i istakao da ostaje na klupi Teleoptika. Prelić je naveo da je u pitanju lažno prijavljivanje i da je napad izmišljen. Trener, koji je pretučen juče u Beogradu, za N1 je kazao da je jedan od napadača bio Prelić, osuđen za ubistvo
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