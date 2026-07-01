Srednjoškolci iz Srbije osvojili četiri medalje na balkanskoj olimpijadi iz fizike

Radio 021 pre 1 sat  |  RTS
Srednjoškolci iz Srbije osvojili četiri medalje na balkanskoj olimpijadi iz fizike

Reprezentacija Srbije osvojila je četiri medalje na Osmoj balkanskoj fizičkoj olimpijadi, održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu, u organizaciji Društva fizičara Turske. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Srbiju je na takmičenju predstavljao četvoročlani tim koji su činili Leo Ramon Šer iz Paraćina, Nemanja Maslak iz Kragujevca, kao i učenici Matematičke gimnazije u Beogradu Damjan Tropin i Konstantin Stojilković, prenosi RTS. Zlatnu medalju osvojio je Konstantin Stojilković, srebrne medalje pripale su Nemanji Maslaku i Leu Ramonu Šeru, dok je Damjan Tropin osvojio bronzanu medalju. Tim Srbije predvodili su profesor dr Imre Gut i Dragica Ivković, dok je kao gost
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