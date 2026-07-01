Sutra znatno prijatnije u Novom Sadu

Radio 021 pre 45 minuta  |  021.rs
Sutra znatno prijatnije u Novom Sadu

Četvrtak će u Novom Sadu biti prijatan, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Minimalna temperatura biće 21, a najviša dnevna 26 stepeni. Duvaće slab i umeren, kratkotrajno i jak severni i severozapadni vetar. U petak suvo, promenljivo oblačno, a temperatura će biti od 19 do 28 stepeni. Subota sunčanija, ali i dalje uz povremenu oblačnost, a temperatura će biti od 15 do 27 stepeni. Nedelja pretežno sunčana. Temperatura od 13 do 28 stepeni. U ponedeljak su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 16 do 29
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

RHMZ izdao hitno upozorenje za Pčinjski i Jablanički okrug

RHMZ izdao hitno upozorenje za Pčinjski i Jablanički okrug

Insajder pre 40 minuta
RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature i na vremenske nepogode u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu

RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature i na vremenske nepogode u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu

RTV pre 35 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje: Stižu pljuskovi, grad i grmljavina u dva okruga

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stižu pljuskovi, grad i grmljavina u dva okruga

Euronews pre 10 minuta
RHMZ je upravo izdao hitno upozorenje! U narednih sat vremena obilni pljuskovi, grad i grmljavina! Ovi delovi Srbije na udaru…

RHMZ je upravo izdao hitno upozorenje! U narednih sat vremena obilni pljuskovi, grad i grmljavina! Ovi delovi Srbije na udaru nepogoda, čuvajte se

Blic pre 20 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje: U narednih sat vremena očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i grad

RHMZ izdao hitno upozorenje: U narednih sat vremena očekuju se pljuskovi sa grmljavinom i grad

NIN pre 40 minuta
Upozorenja RHMZ na nepogode u Beogradu, Pčinskom i Jablaničkom okrugu: Osetan pad temperature u četvrtak

Upozorenja RHMZ na nepogode u Beogradu, Pčinskom i Jablaničkom okrugu: Osetan pad temperature u četvrtak

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Hitno upozorenje RHMZ za ovaj kraj: Očekujte grad u narednih sat vremena

Hitno upozorenje RHMZ za ovaj kraj: Očekujte grad u narednih sat vremena

Nova pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

Andrej Tanko proglašen krivim za ometanje službenog lica

N1 Info pre 20 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje za Pčinjski i Jablanički okrug

RHMZ izdao hitno upozorenje za Pčinjski i Jablanički okrug

Insajder pre 40 minuta
UNS: Novac s konkursa Ministarstva informisanja isključivo provladinim novinarskim udruženjima

UNS: Novac s konkursa Ministarstva informisanja isključivo provladinim novinarskim udruženjima

N1 Info pre 35 minuta
RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature i na vremenske nepogode u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu

RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature i na vremenske nepogode u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu

RTV pre 35 minuta
EU uvodi carinu na onlajn pošiljke iz trećih zemalja

EU uvodi carinu na onlajn pošiljke iz trećih zemalja

Insajder pre 25 minuta