Sutra znatno prijatnije u Novom Sadu

Četvrtak će u Novom Sadu biti prijatan, mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Minimalna temperatura biće 21, a najviša dnevna 26 stepeni. Duvaće slab i umeren, kratkotrajno i jak severni i severozapadni vetar. U petak suvo, promenljivo oblačno, a temperatura će biti od 19 do 28 stepeni. Subota sunčanija, ali i dalje uz povremenu oblačnost, a temperatura će biti od 15 do 27 stepeni. Nedelja pretežno sunčana. Temperatura od 13 do 28 stepeni. U ponedeljak su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 16 do 29