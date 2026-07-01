Đoković pobedio Cicipasa i plasirao se u treće kolo Vimbldona

Radio sto plus pre 43 minuta
Đoković pobedio Cicipasa i plasirao se u treće kolo Vimbldona
Meč je trajao sat i 41 minut. Đoković, osmi teniser sveta, uzeo je četiri puta servis grčkom teniseru, dok Cicipas nije osvojio nijedan brejk. Srpski teniser je prvi set osvojio uz pomoć brejka u četvrtom gemu, drugi uz brejk u devetom gemu, a treći uz brejkove u petom i sedmom gemu, i tako ostvario svoju 11. uzastopnu pobedu u međusobnim duelima protiv Cicipasa. Đoković će u trećem kolu igrati protiv 28. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša.
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