Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Prema preliminarnim podacima Zavoda, teorijski intenzitet zemljotresa u epicentru procenjen je na V–VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da je potres mogao izazvati lakša oštećenja na objektima u neposrednoj blizini epicentra.

Neposredno nakon potresa, brojni građani Leskovca prijavili su da su osetili podrhtavanje tla. Pojedini su naveli da im se zatresao nameštaj i da je potres trajao nekoliko sekundi. Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti. Republički seizmološki zavod saopštio je da su objavljeni podaci preliminarni i da mogu biti naknadno korigovani nakon detaljne analize.