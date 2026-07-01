Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Radio sto plus pre 27 minuta
Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Prema preliminarnim podacima Zavoda, teorijski intenzitet zemljotresa u epicentru procenjen je na V–VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da je potres mogao izazvati lakša oštećenja na objektima u neposrednoj blizini epicentra.

Neposredno nakon potresa, brojni građani Leskovca prijavili su da su osetili podrhtavanje tla. Pojedini su naveli da im se zatresao nameštaj i da je potres trajao nekoliko sekundi. Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti. Republički seizmološki zavod saopštio je da su objavljeni podaci preliminarni i da mogu biti naknadno korigovani nakon detaljne analize.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Beta pre 22 minuta
Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Rihtera registrovan u regionu Leskovca

Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Rihtera registrovan u regionu Leskovca

RTV pre 47 minuta
Zemljotres u regionu Leskovca

Zemljotres u regionu Leskovca

Jug press pre 1 minut
Zlokobni huk, tutnjava, promaja: Stručnjaci objašnjavaju kako se čuje zemljotres i odakle taj zvuk dolazi

Zlokobni huk, tutnjava, promaja: Stručnjaci objašnjavaju kako se čuje zemljotres i odakle taj zvuk dolazi

Blic pre 27 minuta
Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Serbian News Media pre 22 minuta
8 Sekundi šoka: Građane sa juga Srbije uznemirio jak zemljotres, spominju i karakterističan zvuk: "Baš se zatreslo, krevet mi…

8 Sekundi šoka: Građane sa juga Srbije uznemirio jak zemljotres, spominju i karakterističan zvuk: "Baš se zatreslo, krevet mi se tresao"

Blic pre 17 minuta
Potres kod Leskovca: Registrovan zemljotres jačine 3,8

Potres kod Leskovca: Registrovan zemljotres jačine 3,8

NIN pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacZemljotres

Regioni, najnovije vesti »

Đilas o pozivu Ponošu u UKP: Vučić ušao u najopasniju fazu svoje vladavine

Đilas o pozivu Ponošu u UKP: Vučić ušao u najopasniju fazu svoje vladavine

N1 Info pre 41 minuta
ANEM: Odmazda Ministarstva informisanja i telekomunikacija na republičkom konkursu prema članicama ANEM-a

ANEM: Odmazda Ministarstva informisanja i telekomunikacija na republičkom konkursu prema članicama ANEM-a

Plus online pre 51 minuta
Ðilas (SSP): Srbija neće prihvatiti ruski model obračuna sa političkim protivnicima

Ðilas (SSP): Srbija neće prihvatiti ruski model obračuna sa političkim protivnicima

Beta pre 32 minuta
Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Zemljotres jačine 3,9 stepeni pogodio region Leskovca, građani osetili snažno podrhtavanje

Beta pre 22 minuta
Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Rihtera registrovan u regionu Leskovca

Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Rihtera registrovan u regionu Leskovca

RTV pre 47 minuta