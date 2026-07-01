Sud u Prištini osudio učesnike Vidovdana na Gazimestanu: Sledi zabrana ulaska na Kosovo i kazna od 700 evra

Rešetka pre 3 sata
Sud u Prištini osudio učesnike Vidovdana na Gazimestanu: Sledi zabrana ulaska na Kosovo i kazna od 700 evra

Sudija Osnovnog suda u Prištini Naime Krasnići proglasila je krivima osobe privedene nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu 28. juna i izrekla im novčane kazne, dok je za pojedine određena i deportacija sa Kosova.

Kako prenosi KIM, sudija je ocenila da su privedeni tokom obeležavanja Vidovdana isticali „nacionalističke poruke Kosovo je Srbija“ i pokazivali simbol tri prsta, uprkos prethodnim upozorenjima o zabrani isticanja nacionalnih obeležja i simbola. Svim osuđenima određena je novčana kazna u iznosu od 700 evra, koju su dužni da plate u roku od 15 dana. Pored novčane sankcije, licima koja nemaju kosovsko državljanstvo izrečena je mera deportacije sa Kosova, kao i
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