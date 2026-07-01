Od danas kazne za teretna vozila bez TAG uređaja

RINA pre 1 sat
Od danas kazne za teretna vozila bez TAG uređaja

SRBIJA - Od danas se primenjuju kazne za vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja, prenosi Kurir.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, ali je puna primena odložena zbog prelaznog perioda. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike i od 5.000 do 50.000 dinara za fizička lica. Iz Puteva Srbije ranije
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