RHMZ upozorio na pljuskove, grmljavinu i grad u više delova Srbije

SRBIJA - U zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji u naredna dva sata očekuju se mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će ponegde biti intenzivniji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U celoj Srbiji na snazi je narandžasti meteoalarm, a u većem delu zemlje upozorenje se odnosi na tri pojave: visoku temperaturu, pljuskove i grmljavinu. RHMZ je najavio da će danas i sutra vreme biti promenljivo i nestabilno, uz lokalne pljuskove, grmljavinu, mogućnost grada, jak i olujni vetar u zoni pljuskova i veću količinu padavina za kratko vreme. U Beogradu se takođe očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće