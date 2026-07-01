Đedović Handanović: Sve strane gube strpljenje u pregovorima o NIS-u, Srbija uradila sve što je do nje

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su NIS i MOL dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, ali da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Dodala je da je Srbija uradila sve što je do nje.

Ministarka Đedović Handanović kaže da, "iako su NIS i mađarski MOL dobili dodatnih 30 dana za završetak pregovora, a NIS dodatnih 30 dana da može nesmetano da nastavi da posluje, što poštujemo, sve strane gube strpljenje u ovom procesu". "Srbija je uradila sve što je do nje da ne budemo kamen spoticanja, i ono što je jako važno, u poslednjih 18 meseci smo očuvali, sačuvali naše odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, a to nije nimalo lako u