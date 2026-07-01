Đoković i Cicipas u borbi za treće kolo Vimbldona (RTS 2)

RTS pre 7 minuta
Đoković i Cicipas u borbi za treće kolo Vimbldona (RTS 2)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra u drugom kolu Vimbldona protiv Grka Stefanosa Cicipasa...

Đokovića služi servis - 2:1 Pljušte as servisi na sve strane. Sada ih je Đoković nanizao tri. Odgovara Cicipas - 1:1 Ekspresno je Grk izjednačio na 1:1. Odlično je servirao i već na samom početku meča upisao u statistiku dva asa. Kao i Đoković maločas, izgubio je samo jedan poen. Siguran Novakov početak - 1:0 Đoković je meč otvorio neiznuđenom greškom iz forhenda, ali je zahvaljujući dobrim servisima nanizao tri poena i osvojio prvi gem. Zabeležio je već dva
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