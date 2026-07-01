Englezi gube na poluvremenu, golman Konga čini čuda na golu (RTS 2)

Fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo u Atlanti, u okviru šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a tok susreta možete da pratite i na našem internet portalu.

Kraj prvog poluvremena, vodi Kongo - 0:1 Jedini gol postigao je Brajan Sipenga u sedmom minutu, iskoristivši prostor na desnoj strani nakon promene strane igre i preciznim udarcem savladavši Pikforda. Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala. Najbolje prilike imali su Rašford, čiji je udarac očišćen sa gol-linije, i Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman