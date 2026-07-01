Englezi gube na poluvremenu, golman Konga čini čuda na golu (RTS 2)

RTS pre 32 minuta
Englezi gube na poluvremenu, golman Konga čini čuda na golu (RTS 2)

Fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo u Atlanti, u okviru šesnaestine finala Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a tok susreta možete da pratite i na našem internet portalu.

Kraj prvog poluvremena, vodi Kongo - 0:1 Jedini gol postigao je Brajan Sipenga u sedmom minutu, iskoristivši prostor na desnoj strani nakon promene strane igre i preciznim udarcem savladavši Pikforda. Engleska je posle primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do gola rivala. Najbolje prilike imali su Rašford, čiji je udarac očišćen sa gol-linije, i Belingem, čiji je udarac glavom sa svega nekoliko metara spektakularno zaustavio golman
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