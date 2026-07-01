Marko Jovanović: Ne znam razlog napada, ostajem u Teleoptiku

Nekadašnji fudbaler Partizana i trener Teleoptika Marko Jovanović dostavio je pisanu izjavu u kojoj je izneo okolnosti incidenta u Sportskom centru "Partizan–Teleoptik", kada je fizički napadnut. Iako je nakon događaja razmišljao o ostavci, posle razgovora sa predsednikom kluba i generalnim direktorom, kao i brojnih poruka podrške koje je dobio, Jovanović je odlučio da ostane na mestu šefa stručnog štaba Teleoptika.

Marka Jovanovića juče su napale tri osobe u Sportskom centru "Partizan-Teleoptik", a on se obratio javnosti posebnim saopštenjem koje je Partizan objavio na svom sajtu i društvenim mrežama. U celosti prenosimo saopštenje Jovanovića: "Pre svega, želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam dobio nakon jučerašnjeg incidenta. Primio sam stotine poruka od prijatelja, bivših i sadašnjih igrača, ljudi iz fudbala, navijača Partizana i mnogih drugih koji su mi