Petorica napustila Bajern, među njima Jović i Majk

RTS pre 1 sat
Petorica napustila Bajern, među njima Jović i Majk

Srpski košarkaš Stefan Jović nije više član Bajerna, saopštio je nemački klub.

Stefan Jović je prošlog leta došao u Bajern, a ove sezone u Evroligi prosečno je beležio 5,3 poena i 4,3 skoka, dok je u nemačkom prvenstvu imao učinak od 6,8 poena i pet asistencija. Srpski košarkaš je tokom karijere bio član Sloge iz Kraljeva, Radničkog iz Kragujevca, Crvene zvezde, Himkija, Panatinaikosa, Saragose i Valensije. Pored Jovića, Bajern su napustili još i Ajzea Majk, bivši član Partizana, Nenad Dimitrijevć, Leon Kracer i Ksavijer Retan-Mejs. Bajern je
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