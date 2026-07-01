Sabalenka slomila otpor Keslerove i izborila treće kolo Vimbldona

RTS pre 28 minuta
Sabalenka slomila otpor Keslerove i izborila treće kolo Vimbldona

Prva teniserka sveta, Beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je Amerikanku Makartni Kesler rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 7:6 (11:9) u drugom kolu Vimbldona.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Vimbldona pošto je na Terenu broj 1 savladala Amerikanku Makartni Kesler rezultatom 6:1, 7:6 (11:9), posle sat i 40 minuta velike borbe u kojoj je posle ubedljivog prvog seta morala da spasava drugi. Iako je Kesler hrabro ušla u meč i već u prvom gemu naterala prvu teniserku sveta na veliku borbu, Sabalenka je posle izjednačenja na 1:1 u potpunosti preuzela kontrolu. Agresivnim riternima i snažnim
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