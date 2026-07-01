U Zaporožju ruske navođene bombe ubile dve osobe; Kremlj uvozom želi da reši nestašicu goriva

RTS pre 1 sat
U Zaporožju ruske navođene bombe ubile dve osobe; Kremlj uvozom želi da reši nestašicu goriva

Rat u Ukrajini 1629. dan. Zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, vlasti u Moskvi planiraju sklapanje ugovora za uvoz naftnih derivata kako bi se stabilizovalo tržište. Brisel šalje Kijevu gotovo 4 milijarde evra za nabavcku dronova. Dok lokalne vlasti u Zaporožju navode da su od ruskih navođenih bombi poginule dve osobe, zvaničnici ruske prestonice kažu da je usled pada bespilotne letelice poginula jedna beba.

Evropska unija poslala je Ukrajini 3,9 milijardi evra za finansiranje nabavke dronova, objavile su vlasti u Briselu. Ruske snage nastavljaju udare na Sumi i Zaporožje. Vlasti Zaporoške oblasti saopštile su da su ruske navođene bombe ubile dve osobe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da su kijevske trupe pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Moskovskoj oblasti koji se koristi za izviđanja i koordinaciju aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini.
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