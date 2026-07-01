Rat u Ukrajini 1629. dan. Ukrajina traži od svojih partnera iz Evropske unije da usmere 6,6 milijardi evra iz Evropskog mirovnog fonda na vojnu pomoć, koji bi se iskoristili za ono što se vidi kao "prozor mogućnosti" u narednih šest do devet meseci na frontu. Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povređeno.

Lavrov: Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je u razgovoru u Moskvi sa predsednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjanom Špoljarić da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo, a da Zapad pokušava da to opravda. Lavrov je rekao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava, ukazujući da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji