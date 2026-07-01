Vučić: Svi prihodi u junu bolji od očekivanih, jednokratna pomoć možda i početkom septembra

RTS pre 1 sat
Vučić: Svi prihodi u junu bolji od očekivanih, jednokratna pomoć možda i početkom septembra

Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti ali teško relaozovati, zato je važno obezbediti prihode, rekao je predsednik Srbije aleksandar Vučić, i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra.

Prihodi za jun su bolji od očekivanih, porez na dobit, čak i akcize, bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Tv Informer. "Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodadat, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle počektom septembra. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni
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