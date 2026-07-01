I večeras Novopazarci zajedno bodre fudbalere Bosne i Hercegovine

RTV Novi Pazar pre 39 minuta
I večeras Novopazarci zajedno bodre fudbalere Bosne i Hercegovine
I večeras će građani Novog Pazara moći da pruže podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine koji igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Organizovano gledanje meča i ovaj put organizuje portal Indeks Online na istom mestu u centru grada na trgu Srđana Aleksića. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da od dva sata posle ponoći zauzmu svoje mesto i navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Otvori na rtvnp.rs

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