I večeras Novopazarci zajedno bodre fudbalere Bosne i Hercegovine

I večeras će građani Novog Pazara moći da pruže podršku fudbalerima Bosne i Hercegovine koji igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Organizovano gledanje meča i ovaj put organizuje portal Indeks Online na istom mestu u centru grada na trgu Srđana Aleksića. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da od dva sata posle ponoći zauzmu svoje mesto i navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.