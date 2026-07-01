BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Netanjahu na jugu Libana: Nećemo se povući dok je Hezbolah ovde

RTV pre 55 minuta  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Netanjahu na jugu Libana: Nećemo se povući dok je Hezbolah ovde

DOHA - Delegacije SAD i Irana su "i dalje u zasedanju", tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika, saopštio je Katar. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posetio je trupe IDF na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku pretnju.

Tehnički razgovori između Irana i SAD se nastavljaju, ali bez sastanaka na visokom nivou, saopštio je portparol MSP Katara, gde se nalaze i američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner. Delegacije su "i dalje u zasedanju", naveo je on, dodavši da se sastanci odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika. Domaćini razgovora rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo
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