BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Tramp: Iran ne sme da ima nuklearno oružje

RTV pre 2 sata  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tehnički razgovori SAD i Irana u Dohi; Tramp: Iran ne sme da ima nuklearno oružje

DOHA - Delegacije SAD i Irana su "i dalje u zasedanju", tehnički razgovori se odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika, saopštio je Katar. Premijer Izraela Benјamin Netanјahu posetio je trupe IDF na jugu Libana i pozvao ih da reaguju na svaku pretnju.

Tehnički razgovori između Irana i SAD se nastavljaju, ali bez sastanaka na visokom nivou, saopštio je portparol MSP Katara, gde se nalaze i američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner. Delegacije su "i dalje u zasedanju", naveo je on, dodavši da se sastanci odvijaju u različitim formatima, uz učešće posrednika. Domaćini razgovora rešavanje pitanja zamrznutih iranskih sredstava ističu kao prepreku u pregovorima ili uslov za njihovo
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