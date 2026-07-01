Meksiko rutinski savladao Ekvador - čeka Englesku u osmini finala

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug, RTS
Meksiko rutinski savladao Ekvador - čeka Englesku u osmini finala

MEKSIKO SITI - Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2:0. I druga od tri domaće selekcije turnira stigla je do pobede u nokaut fazi.

Meksiko je na svom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju nastavio sa odličnim igrama na turniru, pošto je upisao i četvrtu pobedu bez primljenog pogotka. Tim Havijera Agirea sav posao odradio je u prvih pola sata igre. Već u 22. minutu, Hulijan Kinjones je nastavio svoj odličan turnir i doveo Meksikance u vođstvo posle brze kontre. Ofanzivac domaće selekcije je u tranziciji na sredini terena izbegao ofsajd, povukao je loptu sve do šesnaesterca, a onda snažno šutirao u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nevreme, odlaganje, rutinski trijumf: Meksiko u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika i prošao u osminu finala

Nevreme, odlaganje, rutinski trijumf: Meksiko u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika i prošao u osminu finala

Danas pre 1 sat
Slavko Vinčić izazvao haos na Mundijalu! Presekao kontru Meksika zbog "reklamne pauze" - navijači gore od besa!

Slavko Vinčić izazvao haos na Mundijalu! Presekao kontru Meksika zbog "reklamne pauze" - navijači gore od besa!

Kurir pre 52 minuta
Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Sudija prekinuo kontru Meksika zbog reklama: Pogledajte haos koji je izazvao Slavko Vinčić

Mondo pre 1 sat
FIFA istražuje ponašanje navijača Meksika

FIFA istražuje ponašanje navijača Meksika

Politika pre 53 minuta
Grotlo "Asteke" progutalo Ekvador: Meksiko pred više od 80.000 navijača izborio plasman u osminu finala

Grotlo "Asteke" progutalo Ekvador: Meksiko pred više od 80.000 navijača izborio plasman u osminu finala

Kurir pre 2 sata
Meksiko jači od gromova i Ekvadora - "Sombrerosi" pokazali moć i prošli u osminu finala Mundijala

Meksiko jači od gromova i Ekvadora - "Sombrerosi" pokazali moć i prošli u osminu finala Mundijala

Nova pre 2 sata
Skandal na Mundijalu! Navijači Meksika ponovo upotrebili zabranjeni povik, FIFA pod pritiskom!

Skandal na Mundijalu! Navijači Meksika ponovo upotrebili zabranjeni povik, FIFA pod pritiskom!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoEkvadorEngleskaMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

Francuzi melju, Meksikanci imaju neosvojivu tvrđavu, a Norveška Halanda

BBC News pre 8 minuta
„Sramota“: Didije Drogba besan zbog sudijske odluke na Mundijalu

„Sramota“: Didije Drogba besan zbog sudijske odluke na Mundijalu

Danas pre 33 minuta
GOTOVO - Bogdan izabrao!

GOTOVO - Bogdan izabrao!

Sportske.net pre 37 minuta
Posle napada u Zemunelu nema dalje, Marko Jovanović napušta Teleoptik?

Posle napada u Zemunelu nema dalje, Marko Jovanović napušta Teleoptik?

Sportske.net pre 27 minuta
Bogdanović ostaje u NBA ligi – stiže kod Durenta u Hjuston

Bogdanović ostaje u NBA ligi – stiže kod Durenta u Hjuston

RTV pre 12 minuta