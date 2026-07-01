Od danas kazne za kamione bez TAG uređaja

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Od danas kazne za kamione bez TAG uređaja

BEOGRAD - Od danas će se primenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila 4. kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13), a preduzeće Putevi Srbije saopštilo je ranije da su doneli odluku da se puna primena zakonskih odredbi odloži, kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica i od 10.000 do
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