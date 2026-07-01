Ponuda kulturno-zabavnog programa na otvorenom u N.Bečeju: Letnji bioskop i Multikulturalni vikend na Tiskom keju

RTV pre 1 sat  |  RTV
Ponuda kulturno-zabavnog programa na otvorenom u N.Bečeju: Letnji bioskop i Multikulturalni vikend na Tiskom keju

NOVI BEČEJ - U Novom Bečeju danas počinju dve tradicionalne letnje manifestacije koje obeležavaju početak kulturnog i zabavnog programa na otvorenom – Letnji bioskop i Multikulturalni vikend, u organizaciji Doma kulture opštine Novi Bečej.

Letnji bioskop „Mosquito“ otvara sezonu projekcija na otvorenom u amfiteatru na Tiskom keju, gde će tokom leta biti prikazivani filmovi za decu i odrasle. Projekcije su planirane u večernjim terminima, a program je koncipiran tako da obuhvati raznovrsne filmske žanrove i sadržaje za sve generacije. Letnji bioskop predstavlja jednu od najposećenijih letnjih manifestacija u Novom Bečeju, a projekcije na otvorenom godinama privlače veliki broj posetilaca, posebno
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