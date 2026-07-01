VJT: Obavljen informativni razgovor sa Ponošem povodom slučaja "zvučni top"

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
VJT: Obavljen informativni razgovor sa Ponošem povodom slučaja "zvučni top"

BEOGRAD - Po zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija centar Z.P. u vezi sa njegovom objavom na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva. Kako je navedeno, sporna objava glasi: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!" Više javno tužilaštvo u Beogradu je navelo da u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zdravko Ponoš pozvan na informativni razgovor zbog objava o "zvučnom topu", reagovao lider Srbija centra

Zdravko Ponoš pozvan na informativni razgovor zbog objava o "zvučnom topu", reagovao lider Srbija centra

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Šta su Ponoša pitali u UKP: "Šta me je motivisalo da tvitujem da je Vučić pucao u narod, o komunikaciji sa Radićem..."

Šta su Ponoša pitali u UKP: "Šta me je motivisalo da tvitujem da je Vučić pucao u narod, o komunikaciji sa Radićem..."

N1 Info pre 53 minuta
VJT: Ponoš prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima

VJT: Ponoš prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima

N1 Info pre 1 sat
Oglasilo se VJT u Beogradu o saslušanju Zdravka Ponoša: Informativni razgovor zbog objavljivanja "neistinog sadržaja o zvučnom…

Oglasilo se VJT u Beogradu o saslušanju Zdravka Ponoša: Informativni razgovor zbog objavljivanja "neistinog sadržaja o zvučnom topu"

Nova pre 54 minuta
Ponoš pozvan na informativni razgovor u UKP MUP-a Srbije

Ponoš pozvan na informativni razgovor u UKP MUP-a Srbije

Vranje news pre 1 sat
Ponošu uručen poziv za informativni razgovor povodom slučaja zvučni top

Ponošu uručen poziv za informativni razgovor povodom slučaja zvučni top

NIN pre 49 minuta
Zdravko Ponoš na informativnom razgovoru u UKP-u

Zdravko Ponoš na informativnom razgovoru u UKP-u

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugTužilaštvoZvučni top

Hronika, najnovije vesti »

Ponoš o tome šta su ga pitali na saslušanju u Upravi kriminalističke policije

Ponoš o tome šta su ga pitali na saslušanju u Upravi kriminalističke policije

Radio 021 pre 24 minuta
Nakon pisanja KRIK-a: Advokat Ninić podneo dve krivične prijave protiv Slaviše Kokeze

Nakon pisanja KRIK-a: Advokat Ninić podneo dve krivične prijave protiv Slaviše Kokeze

Radio 021 pre 4 minuta
Bačen Molotovljev koktel na splav ispod Kalemegdana: Još jedan napad u Beogradu

Bačen Molotovljev koktel na splav ispod Kalemegdana: Još jedan napad u Beogradu

Nova pre 19 minuta
Advokat Ninić podneo dve krivične prijave zbog otkrića KRIK-a o Slaviši Kokezi

Advokat Ninić podneo dve krivične prijave zbog otkrića KRIK-a o Slaviši Kokezi

Serbian News Media pre 24 minuta
Policija uhapsila devojku osumnjičenu da je ubola nožem svog očuha

Policija uhapsila devojku osumnjičenu da je ubola nožem svog očuha

NIN pre 9 minuta