VJT: Obavljen informativni razgovor sa Ponošem povodom slučaja "zvučni top"

BEOGRAD - Po zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor sa predsednikom političke stranke Srbija centar Z.P. u vezi sa njegovom objavom na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva. Kako je navedeno, sporna objava glasi: "Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!" Više javno tužilaštvo u Beogradu je navelo da u