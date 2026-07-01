Vremeplov: Umro čuveni američki glumac Marlon Brando

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Umro čuveni američki glumac Marlon Brando

BEOGRAD - Na današnji dan 2004 - Umro je američki glumac Marlon Brando, koji je karijeru započeo u pozorištima na Brodveju, ali su mu svetsku slavu donele filmske uloge "mladih gnevnih ljudi" pedesetih godina 20. veka. Nagrađen je Oskarom za glavnu ulogu u filmu "Na dokovima Njujorka", ali je 1973. odbio da primi Oskara za glavnu ulogu u filmu "Kum", protestujući protiv politike vlade SAD prema Indijancima. Umesto da ode na ceremoniju dodele nagrade, poslao je jednu indijansku glumicu da opiše patnje

Danas je sreda, 1. jul, 182. dan 2026. Do kraja godine ima 183 dana. 1804 - Rođena je francuska književnica Armandina Oror Lusil Dipen, baronica Didevan, poznatija pod pseudonimom Žorž Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare. Dela: "Indijana", "Lelija", "Konsuelo", "Đavolja bara", "Nahoče Fransoa", "Mala Fadeta", "Ona i on", "Markiz de Vimer", "Majstori trubači", "Povest mog života". 1835. u
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