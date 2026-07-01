Vučić:Svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata mera možda i početkom septembra

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
Vučić:Svi prihodi u junu bolji od očekivanih, isplata mera možda i početkom septembra

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je jutros da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra.

"Prihodi za jun su bolji od očekivanih, dakle, čak i akciza, bez obzira na to koliko smo izgubili zbog procenta smanjenja akciza koje smo naplaćivali na naftu i naftne proizvode. Domaći PDV, kao najvažnija stavka, porez na dobit, dakle, carine takođe, svi prihodi su nam nešto veći nego što smo očekivali. To je dobar signal i to je dobar znak i posebno kada je reč o takozvanom domaćem PDV-u, imate i uvozni PDV, i jedan i drugi su veći od očekivanog, i za nas je to
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