Građani povodom 20 meseci od pada nadstrešnice: 16 mrtvih, nula odgovornih

Serbian News Media pre 2 sata
Građani povodom 20 meseci od pada nadstrešnice: 16 mrtvih, nula odgovornih

Šesnaestominutnim čutanjem građani Novog Sada obeležili su danas, 1. jula, 20 meseci od pada begonske nadstrešnice ulaza novosadske Železničke stanice 2024. godine od čega je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

Oni su se, na poziv studenata Novosadskog univerziteta okupili kod Železničke stanice i u tišini odali poštu žrtvama, na 16 minuta bio je zaustavljen saobraćaj na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića. Građani su nosili majice sa natpisima „16 mrtvih, 0 odgovornih, 1.11.2024. 11:52“ i „Stojimo da vas podsetimo da su ubice na slobodi“. Među okupljenima je bila i Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jednog od poginulih pod nadstrešnicom. Na početku
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