Selektor Ekvadora podneo ostavku posle eliminacije sa SP

Serbian News Media pre 2 sata
Selektor Ekvadora podneo ostavku posle eliminacije sa SP

Selektor Ekvadora Sebastijan Bekasese podneo je danas ostavku na tu funkciju posle eliminacije te fudbalske reprezentacije sa Svetskog prvenstva.

Ovaj 45-godišnji Argentinac potvrdio je to nakon poraza od domaćina Meksika rezultatom 2:0, u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. „Moj ugovor se završava sa krajem Svetskog prvenstva. Verujem da je svlačionica puna zajedništva. Nosim sa sobom ljubav, poštovanje, posvećenost i divljenje ovih momaka, ove grupe ratnika, reprezentacije Ekvadora“, rekao je Bekasese je bio na čelu tima dve godine. Predvodio je Ekvador, kojem je ovo bilo peto učešće na Svetskom
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