Đoković: Srbija propustila zlatnu šansu, ovo je sve individualno

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Đoković: Srbija propustila zlatnu šansu, ovo je sve individualno

Novak Đoković rekao je posle plasmana u drugo kolo Vimbldona da Srbija nije iskoristila uspehe prethodne generacije kako bi izgradila sistem koji će stvarati nove šampione.

Već posle prvog kola Srbija je ostala samo na Novaku u žrebu – Kecmanović je izgubio u pet setova od Sinera, Međedović u pet setova od Ofnera, a Lajović dan kasnije u tri od Frica. „Hvala Bogu, nismo svi izgubili. Bogami, blizu je bilo. A blizu je bilo i da pobedimo svi, bar Miša“, rekao je Novak na početku. Posebno je govorio o Teodori Kostović, koja uskoro puni 19 godina. Sada je izgubila od Arine Sabalenke 6:2, 6:3 na svom grend slem debiju. „Teodoru sam video
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