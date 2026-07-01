Mundijal UŽIVO: Meksiko vs Ekvador – sevale pesnice na tribinama

Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko već su u osmini finala Svetskog prvenstva.

Današnji dan zvanično će početi duelom Engleza i DR Konga u 18, od 22 će na teren Belgija i Senegal, a u dva sata posle ponoći po našem vremenu Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Šta vas čeka večeras na Mundijalu – na jedan klik je od vas. Mundijal uživo 15:40 Kad nije Viking, u pauzi je "Kauboj" Erling Holand blista na Mundijalu, već je postigao pet golova. Poslednji pobedonosni nad Obalom Slonovače za plasman u osminu finala i zakazan duel sa