Mundijal UŽIVO: Meksiko vs Ekvador – sevale pesnice na tribinama

Sport klub pre 28 minuta  |  Autor: Sport Klub
Mundijal UŽIVO: Meksiko vs Ekvador – sevale pesnice na tribinama

Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko već su u osmini finala Svetskog prvenstva.

Današnji dan zvanično će početi duelom Engleza i DR Konga u 18, od 22 će na teren Belgija i Senegal, a u dva sata posle ponoći po našem vremenu Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina. Šta vas čeka večeras na Mundijalu – na jedan klik je od vas. Mundijal uživo 15:40 Kad nije Viking, u pauzi je "Kauboj" Erling Holand blista na Mundijalu, već je postigao pet golova. Poslednji pobedonosni nad Obalom Slonovače za plasman u osminu finala i zakazan duel sa
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