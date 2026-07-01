Odbio bogatije ponude: Vučević se vratio se tamo gde ga cene

Sport klub pre 40 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Odbio bogatije ponude: Vučević se vratio se tamo gde ga cene

Pet godina posle odlaska iz Orlanda, Nikola Vučević ponovo će nositi dres Medžika.

Crnogorski centar bio je slobodan u izboru nove sredine i dugo se spekulisalo gde će nastaviti karijeru, kao i da li je povratak u Evroligu realna opcija. Sada je jasno, odgovor je – ne. Doskorašnji član Bostona potpisao je jednogodišnji ugovor sa franšizom sa Floride, tokom kog će prihodovati 3.900.000 dolara. Prema informacijama ESPN-a, odbio je finansijski unosnije ponude kako bi se vratio tamo gde je pružao najbolje partije. Odmah posle ruki NBA sezone
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