Odbio bogatije ponude: Vučević se vratio se tamo gde ga cene

Pet godina posle odlaska iz Orlanda, Nikola Vučević ponovo će nositi dres Medžika.

Crnogorski centar bio je slobodan u izboru nove sredine i dugo se spekulisalo gde će nastaviti karijeru, kao i da li je povratak u Evroligu realna opcija. Sada je jasno, odgovor je – ne. Doskorašnji član Bostona potpisao je jednogodišnji ugovor sa franšizom sa Floride, tokom kog će prihodovati 3.900.000 dolara. Prema informacijama ESPN-a, odbio je finansijski unosnije ponude kako bi se vratio tamo gde je pružao najbolje partije. Odmah posle ruki NBA sezone