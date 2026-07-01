Tužilaštvo se oglasilo povodom napada na Marka Jovanovića

Sport klub pre 48 minuta  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Tužilaštvo se oglasilo povodom napada na Marka Jovanovića

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je saopštenje povodom napada na trenera Teleoptika i bivšeg fudbalera Partizana Marka Jovanovića.

Marko Jovanović je ranije tokom dana potvrdio za N1 da su među napadačima na njega bili Đorđe Prelić i Aleksandar Vuković. Potom je na zvaničnom sajtu Fudbalskog kluba Partizan objavljena Jovanovićeva izjava u kojoj ističe da ipak neće napustiti mesto šefa stručnog štaba Teleoptika i da neće dozvoliti da nasilje pobedi. Saopštenje Trećeg osnovnog javnog tužilaštva prenosimo u celosti: ,,Povodom jučerašnjeg događaja u Beogradu, koji se dogodio na teritoriji opštine
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