Sabalenka izbegla dramu i otišla u treće kolo Vimbldona

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Vimbldona.

Beloruskinja je u drugoj rundi savladala Amerikanku Mekartni Kesler sa 2:0, po setovima 6:1, 7:6 (9). Meč je trajao tačno 100 minuta igre. Odigrala je sjajno Sabalenka u prvom setu i dozvolila rivalki samo jedan gem, a onda se borba drastično rasplamsala u drugom. Naglo je 57. na planeti Kesler podigla nivo igre, došla do prvog brejka u meču i povela sa velikih 5:2, te bila nadomak trećeg seta. Imala je Amerikanka dve set lopte pri rezultatu 5:3, ali je Sabalenka