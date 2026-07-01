Sabalenka izbegla dramu i otišla u treće kolo Vimbldona

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Sabalenka izbegla dramu i otišla u treće kolo Vimbldona

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Vimbldona.

Beloruskinja je u drugoj rundi savladala Amerikanku Mekartni Kesler sa 2:0, po setovima 6:1, 7:6 (9). Meč je trajao tačno 100 minuta igre. Odigrala je sjajno Sabalenka u prvom setu i dozvolila rivalki samo jedan gem, a onda se borba drastično rasplamsala u drugom. Naglo je 57. na planeti Kesler podigla nivo igre, došla do prvog brejka u meču i povela sa velikih 5:2, te bila nadomak trećeg seta. Imala je Amerikanka dve set lopte pri rezultatu 5:3, ali je Sabalenka
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