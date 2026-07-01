Trka za najpoželjniji potpis može da počne - Lajls napustio Real Madrid!

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Trka za najpoželjniji potpis može da počne - Lajls napustio Real Madrid!

Jedan od najboljih košarkaša u nedavno završenoj evroligaškoj sezoni Trej Lajls i zvanično je napustio Real Madrid posle debitantske sezone u Evropi.

Sjajni kanadski košarkaš, koji je na iznenađenje mnogih krajem septembra prešao u Real Madrid iz NBA lige, opravdao je svaki minut u timu Serđa Skariola. Ugovor do leta tekuće godine bio je jasan signal da će Real teško zadržati bivšeg košarkaša nekolicine NBA klubova, a potvrda o rastanku stigla je putem zvaničnog saopštenja kraljevskog kluba. "Real Madrid potvrđuje da je Trej Lajls završio mandat u dresu našeg kluba. Zahvaljujemo mu se na posvećenosti,
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