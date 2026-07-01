Četiri medalje srpskim srednjoškolcima na Balkanskoj fizičkoj olimpijadi u Istanbulu

Sputnik pre 2 sata
Četiri medalje srpskim srednjoškolcima na Balkanskoj fizičkoj olimpijadi u Istanbulu

Reprezentacija Srbije osvojila je četiri medalje na Osmoj balkanskoj fizičkoj olimpijadi, održanoj od 27. do 30. juna u Istanbulu, u organizaciji Društva fizičara Turske.

Srbiju je na takmičenju predstavljao četvoročlani tim koji su činili Leo Ramon Šer iz Paraćina, Nemanja Maslak iz Kragujevca, kao i učenici Matematičke gimnazije u Beogradu Damjan Tropin i Konstantin Stojilković, prenosi RTS. Zlatnu medalju osvojio je Konstantin Stojilković, srebrne medalje pripale su Nemanji Maslaku i Leu Ramonu Šeru, dok je Damjan Tropin osvojio bronzanu medalju. Tim Srbije predvodili su profesor dr Imre Gut i Dragica Ivković, dok je kao gost
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