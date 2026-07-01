Francuska slavi Mbapea – stigao Mesija i ispratio Šveđane kući

Francuska se na dominantan način domogla osmine finala Mundijala, nakon što je lako pobedila Švedsku rezultatom 3:0 (1:0) u Njujorku na Meta Lajf stadionu pred preko 80 hiljada gledalaca. Trikolori predvođeni furioznim Kilijanom Mbapeom će za sledeću prepreku imati Paragvaj, koji je posle boljeg izvođenja penala eliminisao Nemačku.

Selektor Francuske Didije Dešan servirao je Šveđanima dvostruko iznenađenje na levom boku. Umesto Tea Ernandeza na poziciji levog beka našao se Luka Dinj, dok je ispred njega umesto Dezire Duea dejstvovao od prvog minuta Bredli Barkola. S druge strane, Dešanom kolega na klupi Švedske Grejem Poter opredelio se za dvojicu klasičnih napadača. Društvo Viktoru Đokerešu u špicu pravio je Aleksandar Isak. Francuzi su zaigrali u sastavu: Manjan - Kunde, Upamekano, Saliba,