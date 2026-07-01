Kazne od po 700 evra za privedene na Gazimestanu, osobe bez dokumenata Prištine proterane

Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije.

Oni su bili osumnjičeni za navodni prekršaj narušavanje javnog reda i mira, a sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali "Kosovo je Srbija", uz podignuta tri prsta, prenosi Kosovo onlajn. Izricanju presude prisustvovao je i ambasador Crne Gore u Prištini Bernard Čobaj, kao i predstavnici međunarodnih misija. Privedeni na Gazimestanu saslušani su pred Osnovnim sudom u Prištini 29. juna, kada su negirali krivicu. Takozvana