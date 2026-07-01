Kazne od po 700 evra za privedene na Gazimestanu, osobe bez dokumenata Prištine proterane

Sputnik pre 36 minuta
Kazne od po 700 evra za privedene na Gazimestanu, osobe bez dokumenata Prištine proterane

Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne poseduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije.

Oni su bili osumnjičeni za navodni prekršaj narušavanje javnog reda i mira, a sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali "Kosovo je Srbija", uz podignuta tri prsta, prenosi Kosovo onlajn. Izricanju presude prisustvovao je i ambasador Crne Gore u Prištini Bernard Čobaj, kao i predstavnici međunarodnih misija. Privedeni na Gazimestanu saslušani su pred Osnovnim sudom u Prištini 29. juna, kada su negirali krivicu. Takozvana
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