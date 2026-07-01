Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se u Moskvi sa Mirjanom Špoljarić, predsednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

On je na početku sastanka rekao da će jedna od tema razgovora biti situacija u Ukrajini i razmena zarobljenika između Moskve i Kijeva. Lavrov je istakao da će Rusija po svaku cenu poštovati principe međunarodnog humanitarnog prava. Istovremeno je ukazao da zapadne zemlje nastoje da opravdaju kijevski režim koji svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i čini zločine. Prema rečima ruskog ministra, Zapad pokušava da manipuliše aktivnostima Crvenog krsta zarad