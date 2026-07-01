Oglasio se Marko Jovanović: „Očekujem reakciju državnih organa“

Trener prvog tima Teleoptika Marko Jovanović oglasio se dan nakon fizičkog napada koji je doživeo u Sportskom centru „Partizan–Teleoptik“, poručivši da ni posle svega ne zna šta je bio pravi motiv incidenta, ali i da je odlučio da ostane na klupi kluba.

Jovanović je na početku saopštenja zahvalio svima koji su mu pružili podršku nakon nemilog događaja. „Pre svega, želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam dobio nakon jučerašnjeg incidenta. Primio sam stotine poruka od prijatelja, bivših i sadašnjih igrača, ljudi iz fudbala, navijača Partizana i mnogih drugih koji su mi pružili podršku u ovom teškom trenutku.“ Istakao je da ne želi da od ovog slučaja pravi medijski spektakl, ali da smatra da javnost