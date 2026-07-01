Privedenima na Gazimestanu uskraćeno pravo žalbe: Uslovljavali ih vraćanjem dokumenata

Advokati koji su zastupali privedene na Gazimestanu istakli su da im je onemogućeno pravo na žalbu jer su bili uslovljeni vraćanjem dokumenata, iako su bili spremni da je ulože. Kako su naveli, ovakvom presudom ugrožena su njihova ljudska prava i prekršeni svi pravni principi.

Advokat Jovana Filipović izjavila je da je u ovom slučaju došlo do kršenja njihovih prava, jer, kako je navela, postupak nije ni vođen. „Moram da napomenem da je rešenje suda, kojim su im dokumenti prethodno oduzeti, glasilo da se oni oduzimaju kako bi pristupili ročištu, kao i da će sva lična dokumenta biti vraćena na narednom ročištu kada se budu pojavili pred sudom. Imajući u vidu da se to naredno ročište nikada nije održalo i da je sudija danas samo došla i