Hitno upozorenje RHMZ-a za Pčinjski i Jablanički okrug na vremenske nepogode

Stav.life pre 4 sati  |  Tanjug
Hitno upozorenje RHMZ-a za Pčinjski i Jablanički okrug na vremenske nepogode
Republički hidrometeoroloski zavod (RHMZ) izdao je nešto pre 14 časova hitno upozorenje za područje Pčinjskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode U narednih sat vremena na području Pčinjskog i Jablaničkog okruga lokalno obilni plјuskovi sa grmlјavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, navedeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas i za sutra.
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