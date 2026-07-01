Hitno upozorenje RHMZ-a za Pčinjski i Jablanički okrug na vremenske nepogode

Republički hidrometeoroloski zavod (RHMZ) izdao je nešto pre 14 časova hitno upozorenje za područje Pčinjskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode U narednih sat vremena na području Pčinjskog i Jablaničkog okruga lokalno obilni plјuskovi sa grmlјavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, navedeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas i za sutra.