Beslać o dobijanju nove operativne licence: "Mislim da u ovom trenutku Srbija mora da pokrene aktivnosti..."

Ekonomista Milan Beslać izjavio je danas da bi država trebalo više da razgovara sa svojim predstavnicima u Upravnom odboru NIS-a kako bi stekla realniji uvid u aktuelne pregovore i da bi kasnije, na osnovu tih saznanja, mogla i da pokrene kupovinu ruskog vlasničkog udela.

Prema njegovim rečima, nova operativna licenca će pojačati pritisak na Rusiju da završi pregovore ili da od njih odustane. Beslać je rekao za Tanjug da je izdavanje nove operativne licence značajno za nesmetano poslovanje NIS-a, ali da, uprkos tome, to nije dovelo Naftnu industriju Srbije u povoljniji položaj. "Trideset dana nije malo, ali mislim da u ovom trenutku Srbija mora da pokrene određene aktivnosti da bi se ovo okončalo. Mislim da bi Srbija morala da