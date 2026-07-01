Danas promenljivo i nestabilno, moguće i grmljavinske oluje: Veoma sparno, temperatura do 35

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs
Danas promenljivo i nestabilno, moguće i grmljavinske oluje: Veoma sparno, temperatura do 35

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno, veoma sparno, toplo i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Očekuje se i opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda sa gradom, uz olujne vetrove i vrlo obilne pljuskove. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 16 na jugu do 25°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 28 na jugu Srbije do 35 stepeni na severu Vojvodine. U toku večeri u Vojvodini, tokom noći i u centralnim predelima Srbije jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i obilnim pljusovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na veoma jak
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