Evo zbog čega je odložen meč Meksiko - Ekvador na Mundijalu: Ovakve stvari se ranije nisu dešavale!

Potpuni haos se dogodio na Mundijalu, ponovo! Utakmica šesnaestine finala između Meksika i Ekvadora morala je biti odložena, pošto je ogromno nevreme zadesilo Meksiko, gde je i trebalo da se odigra ova utakmica.

Nije ovo prvi put da se dešava na Svetskom prvenstvu, pošto su identični problemi zahvatili i utakmicu Francuske i Iraka, kada je takođe morao meč da bude odložen, a sada se dešava i u nokaut fazi. Naime, još jedan sat pre početka utakmice su se pojavile informacije da bi meč mogao da bude odložen, a sada se sve to i obistinilo. FIFA je odlučila da zbog protokola u slučaju vremenskih nepogoda pomeri ovu utakmicu. Samim tim, ona je predviđena da umesto od 03.00 po