Lido ponovo "na dohvat ruke": Postavljen pontonski most preko Dunava!

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Lido ponovo "na dohvat ruke": Postavljen pontonski most preko Dunava!

Pripadnici Vojske Srbije postavili su i ove godine pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale.

Ovaj most će od sutra biti otvoren za građane, a za vreme eksploatacije o njegovoj sigurnosti i održavanju staraće se pontoniri Rečne flotile koji su uspostavili mostovno mesto prelaska. Planirano je da, ukoliko vodostaj reke bude dozvoljavao, pontonski most bude u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, pontonski most je nosivosti 20 tona, dužine 345 metara i moći će da ga
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