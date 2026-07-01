Egzodus u Minhenu: petorica dobila otkaz, uključujući bivšeg zvezdaša i partizanovca

Stefan Jović, Nenad Dimitrijević, Leon Kracer, Ajzea Majk i Ksavijer Ratan-Mejs nisu više košarkaši Bajerna, saopštio je danas klub iz Minhena.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages "Košarkaški klub Bajern se zahvaljuje petorici igrača na njihovoj posvećenosti tokom prošle sezone i želi im sve najbolje u budućnosti", saopštio je nemački klub. Bajern je naveo da će Ajzea Majk da nastavi karijeru u Bahčešehiru i dodaje će nemački klub da dobije obeštećenje za turskog košarkaša. Majk je prošle sezone za klub iz Minhena u Evroligi imao prosek od 9,6 poena po meču. Stefan Jović (35) je prošle sezone za Bajern u