Jačina 5,9 Rihtera: Razoran zemljotres pogodio Japan

Večernje novosti pre 2 sata
Jačina 5,9 Rihtera: Razoran zemljotres pogodio Japan

ZEMLjOTRES jačine 5,9 stepeni po momentnoj magnitudi (Mw) pogodio je danas u 14.08 časova područje u blizini istočne obale japanskog ostrva Honšu.

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia Prema dostupnim podacima RSZ, epicentar je bio u moru, na dubini od 10 kilometara. Za sada nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti niti o povređenima. Zemljotresi ove jačine mogu se osetiti na širokom području, ali zbog položaja epicentra u Tihom okeanu i relativno uobičajene seizmičke aktivnosti u ovom delu Japana, posledice često budu ograničene. Japan se nalazi na spoju nekoliko velikih tektonskih ploča i jedna je od
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