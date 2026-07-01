Prenos, Meksiko - Ekvador: Ludnica na Asteki, Meksiko ne zna za primljen gol, ali ovaj podatak o Ekvadoru menja sve

Meksiko i Ekvador sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, u utakmici koja donosi sudar domaćina u velikom naletu i južnoameričke selekcije koja je kroz grupnu fazu pokazala ozbiljnu čvrstinu

FOTO: AP Photo/Eduardo Verdugo Meksiko i Ekvador sastaju se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, u utakmici koja donosi sudar domaćina u velikom naletu i južnoameričke selekcije koja je kroz grupnu fazu pokazala ozbiljnu čvrstinu. Meksiko je grupu prošao savršeno, sa tri pobede, šest postignutih golova i bez primljenog pogotka. Ekvador je imao teži put, ali je pokazao karakter i izborio nokaut fazu kroz grupu sa Nemačkom, Obalom Slonovače i Kurasaoom.Meč se